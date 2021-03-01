Два липецких предприятия, виновных в экологической катастрофе реки Усмань под Воронежем, оштрафовали на 700 тыс и 550 тыс рублей

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

26 февраля юридическое и должностные лица «Липецкоблводоканал» оштрафовали на общую сумму 702,5 тыс рублей за отравление в конце декабря 2020-го реки Усмань стоками их очистных сооружений. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора, инспекторы которого провели выездную проверку предприятия и выявили 17 нарушений. Управление взяло под контроль их устранение.

- Помимо этого, специалисты управления совместно с сотрудниками лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», на основании запроса Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры проведут дополнительную проверку ООО «Овощи Черноземья», деятельность которого стала одной из причин загрязнения реки Усмань, - отметили в Росприроднадзоре. - Ранее управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области были установлены факты нарушения природоохранного законодательства, на ООО «Овощи Черноземья» был наложен штраф 550 тыс рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в конкретный срок.

Напомним, первые признаки отравления реки в заповеднике на территории Липецкой области появились еще в декабре прошлого года: вода приобрела темную окраску и запах канализации. В местах промоин в отверстиях открытой поверхности образовалось огромное количество мертвой рыбы - из-за сброса в реку ядовитых стоков, в ней погибло все живое.