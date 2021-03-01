Председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга принял участие в международном семинаре по атомной энергетике

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26 февраля 2021 года состоялся международный онлайн-семинар по социально-экономическим проблемам останова и вывода из эксплуатации атомных энергоблоков, организованный Ассоциацией европейских муниципалитетов с ядерными установками (GMF) и испанской Ассоциацией муниципалитетов в ядерных районах (AMAC).

Цель – обмен опытом относительно социально-экономических последствий, связанных с решением о закрытии и демонтаже атомных электростанций.

В семинаре приняли участие мэры городов и эксперты из Бельгии, Испании, Франции, Великобритании, Болгарии, Норвегии и России.

В числе обсуждаемых на семинаре вопросов – влияние на занятость и экономические инвестиции, связанные с выводом и демонтажем АЭС, региональные и местные последствия этих процессов, соглашения с ядерными районами для справедливого энергетического перехода и стратегии местных социально-экономических воздействий.

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«В Европе проблема вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации стоит очень остро практически перед всеми странами. На семинаре мы рассмотрели отношение населения к этой проблеме. Для нас полезен опыт коллег, хотя в Российской Федерации применяется другой подход: вместо выводимых из эксплуатации атомных энергоблоков Госкорпорация «Росатом» строит замещающие мощности. Это позволяет нам избежать многих социально-экономических проблем», – отметил председатель Фонда «АТР АЭС», заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Напомним, GMF создана в 2000 году с целью обмена информацией и опытом в сфере эффективного и безопасного управления атомными объектами на территориях муниципалитетов Европы. Российский Фонд «АТР АЭС» вступил в состав членов GMF в 2019 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС