В Воронежской области мужчина отрезал палец электропилой

Доставить пострадавшего в больницу помогли инспекторы ДПС. Фото 36.мвд.рф

28 февраля в Подгоренском районе инспекторы ДПС помогли доставить потерпевшего в больницу.

Около трех часов дня возле хутора Красюковский полицейские увидели выбежавшего на проезжую часть мужчину. Он попросил о помощи: при работе с электропилой по неосторожности отрезал себе фалангу пальца.

Наряд ДПС вызвал "скорую", инспекторы наложили пострадавшему жгут и приняли решение везти мужчину в больницу на патрульном автомобиле, поскольку она находится в 20 километрах от места.

Полицейские встретили автомобиль "скорой" у поселка Подгоренский и передали пострадавшего медработникам.