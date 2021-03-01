В Воронеже разыскивают мать двоих детей

Фото Лиза Алерт

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к воронежцам за помощью в поисках Виктории Андреевой. 39 летняя мать двоих детей из Новой Усмани не выходит на связь с родственниками с 4 февраля.

Женщина плотного телосложения, ростом 172 см, у нее черные волосы, карие глаза. На пропавшей был надет бледно-розовый пуховик с капюшоном, на ногах - черные сапоги. У женщины была черная сумка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ).