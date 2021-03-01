Под Воронежем могут закрыть популярный горнолыжный клуб

Скриншот переписки в соцсетях

Воронежцы переживают, что могут закрыть популярный горнолыжный комплекс «Чертовицы». Сообщения об этом появились в соцсетях. В комментариях к посту в Инстаграм посетители прямо спросили, правда ли комплекс закрывают ради строительства коттеджей? Работники горнолыжного клуба косвенно это подтвердили.

- Да, правда, аренду нам уже не продлили, - ответили администраторы. – Мы сейчас собираем пакет документов в областную администрацию для рассмотрения вопроса.

Слухи о том, что землю в Чертовицах собираются продавать под застройку коттеджами, циркулируют уже не первый месяц. Воронежцы переживают, что закроют и санаторий.

Горнолыжный клуб «Чертовицы» единственный в Воронеже с пятью склонами различной сложности.