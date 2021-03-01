«На берегах Воронежского моря» представят более 100 работ местных художников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 марта в художественном музее имени Крамского откроется выставка «На берегах Воронежского моря», посвященная местной художественной жизни конца 1980-х – начала 1990-х.

- Время на изломе эпох 80-90-х было периодом невероятно активной культурной жизни. После отмены идеологических запретов и падения «железного занавеса» молодые воронежские художники стали организовывать неформальные и независимые творческие объединения, на городских площадках проходили выставки современного искусства, к которому стали проявлять интерес столичные и заграничные галереи и коллекционеры, - отмечают в музее. - Искусство того времени пронизано романтикой новых творческих открытий и веселой выдумкой. Художественные акции, произведения того времени и сегодня смотрятся свежо и актуально, напоминая о времени бурном, противоречивом и в чем-то наивном.

На выставке представят более 100 художественных произведений, выполненных в разных техниках и жанрах, а также архивные фотографии и видео тех лет. В экспозицию войдут работы Сергея Горшкова, Юрия Астапченко, Александра Старилова, Александра Ножкина, Игоря Петропавловского, Александра Воронина, Александра Лаврова, Михаила Викторова, Виталия Кулешова.

Выставка продлится до 11 апреля.