Рабочая неделя в Воронеже начнется с плюсовой температуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 1 марта в Воронеже ожидается туман. Днем облачно с прояснениями и без существенных осадков, температура воздуха около 0° с повышением до +1. На дорогах возможна гололедица.

Тепло будет всю рабочую неделю. Минусовая температура будет держаться только по ночам в пределах 1-3 градусов мороза. А днем - все будни ожидается плюс.

Во вторник, 2 марта, синоптики обещают до +2, возможен небольшой снег с дождем. В среду, 3 марта, такая же ситуация с погодой - до плюс двух и мокрый снег.

В четверг, 4 марта, станет еще теплее - до +5 градусов, дождь может начаться ночью на пятницу.

5 марта до одного градуса тепла и снег.