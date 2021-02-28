В Воронеже вода отрезала дорогу в строительный гипермаркет и к жилому кварталу в Отрадном

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Воронежцы уже несколько дней не могут проехать к строительному супермаркету «Леруа Мерлен» в Новоусманском районе и к новым домам по улице Осиновая в Отрадном, не рискуя при этом утопить свои машины. Единственная дорога к магазину и многоэтажкам утонула под толстым слоем талой воды из-за резкого потепления.

Многие из тех, кто отважился форсировать «реку», лишились автомобильных номеров или набрали воды в моторы и салоны машин. Жители нового квартала сетуют, что никто из дорожных служб и администрации поселения не принимает мер, чтобы откачать воду.

Кстати, подтопления сейчас наблюдаются и в других населенных пунктах Новоусманского района. В частности, на залитые огороды и дома пожаловались жители села Нижняя Катуховка.

А тем временем спасатели проверили готовность сил и средств к реагированию на ЧП в условиях паводка.