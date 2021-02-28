Аварийно-спасательная служба Воронежской области подготовилась к реагированию на паводковые ЧП

Фото аварийно-спасательной службы Воронежской области

В Воронеже прошел смотр сил и средств подразделений аварийно-спасательной службы Воронежской области, привлекаемых к ликвидации последствий весеннего половодья. В ходе проверки оценили наличие и исправность служебного автотранспорта, плавсредств, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения, наличие и состояние зимней формы одежды спасателей, а также удостоверений на право управления маломерными судами. Кроме этого, проверена готовность сил и средств службы к выполнению работ по ликвидации ледяных заторов взрывным способом, а так же отработаны вопросы взаимодействия спасателей и алгоритм действий при подрыве льда.

Смотр показал, что подразделения аварийно-спасательной службы к работе в условиях паводка готовы.