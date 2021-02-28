В День Победы по Воронежу пройдут парадом 10 единиц ракетных комплексов «Искандер»

Фото с сайта Минобороны России

Десять единиц оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» из ракетной бригады, дислоцирующейся в Курске, примут участие в параде Победы в Воронеже в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО Минобороны России.

Перед отправкой в Воронеж техника пройдет полную материально-техническую и косметическую подготовку. Посте прибытия расчеты приступят к тренировкам, который будут проходить на воронежском аэродроме «Балтимор».

Кроме того в параде в Воронеже примут участие около 20 разновидностей военной и спецтехники. В том числе и исторической.

Все расчеты предварительно прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает источник.