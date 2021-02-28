«Легкий заработок» в интернете обошелся нововоронежцу в 430 тысяч

41-летний житель города Нововоронежа стал одной из жертв мошенничества в регионе 27 февраля. Мужчина увидел в интернете объявление, которое обещало легкий заработок путем игры на бирже. Авторы рекламы обещали пассивный доход, от участников требовалось заполнить анкету со своими личными данными.

Потерпевший прошел регистрацию и вскоре на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который красочно рассказал об открывающихся финансовых возможностях. Мужчина дал согласие на участие в торгах, вскоре после этого на электронную почту потерпевшего пришло сообщение и ссылка, по которой надо было пройти.

- В течение некоторого времени заявитель общался с представителями фирмы и, в качестве предоплаты участия в торгах, перевел денежные средства на общую сумму более 430 тысяч рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь, а обещанная услуга по увеличению дохода не была оказана, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Потерпевший обратился в полицию, по его заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», оперативники начали расследование.