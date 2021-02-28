Воронежец нашел мобильник и с его помощью снял с чужого счета 125 тысяч

Подозреваемого взяли под стражу Фото: из архива «КП»

51-летняя жительница Воронежа потеряла свой мобильный телефон, на котором был сохранен пароль к личному кабинету банка, где на счете хранились деньги. В течение нескольких дней со счета пропали 125 тысяч рублей. Тогда женщина написала заявление в полицию.

- Полицейские запросили выписку по счету и установили, что денежные средства перечислялись небольшими суммами на банковские карты жителей Воронежа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. –

Опросив владельцев этих телефонных номеров, оперативники выяснили, что ранее их общий знакомый оформлял по их паспортным данным различные банковские продукты. После этого полицейские вышли на самого подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражи воронежец.

- Мужчина нашел в памяти телефона СМС из банка с паролем от личного кабинета. Используя мобильное приложение, он установил свой код доступа и перевел деньги на реквизиты банковских карт, а затем обналичил, - пояснили в полиции.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».