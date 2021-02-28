В Воронежской области погиб водитель ВАЗа, на заметивший на обочине "Ладу"

В селе Журавка Кантемировского района Воронежской области вечером 27 февраля произошла смертельная авария. По предварительным данным, около 18.15 54-летний водитель на ВАЗ-2105 двигался по обочине встречной полосы и по неясной пока причине не заметил стоящий на его пути автомобиль Лада-217230. В результате столкновения водители обеих машин получили различные травмы, и попали в больницу. Впоследствии водители ВАЗа от тяжелых ранений скончался в реанимации.

По факту ДТП сотрудники полиции проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее похожая смертельная авария произошла на трассе «Дон» в Воронеже. Там один грузовик протаранил другой, также стоявший на обочине.