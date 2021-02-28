На утро 28 февраля коронавирусом заболели 295 жителей Воронежской области

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

По итогам эпидрасследований, проведенных специалистами Роспотребнадзора, на 28 февраля в Воронежской области выявили 295 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала эпидемии в регионе заболели 67867 человек

Справились с болезнью и получили к этому дню отрицательные тесты на наличие вируса 312 человек. Общее количество выздоровевших достигло 61739.

От последствий коронавируса за минувшие сутки скончались еще семь пациентов. Всего жертвами болезни стали 2298 жителей региона.