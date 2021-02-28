В Воронеже один грузовик протаранил другой, погиб водитель

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В 22.50 27 февраля на федеральной трассе «Дон» в границах Воронежа произошла авария с участием двух грузовиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний житель Якутска, управляя автомобилем «Вольво FH-420» с полуприцепом «Шварцмюллер», в сложных дорожных условиях и при недостаточной видимости не заметил стоящего автомобиля «Урал 566002» с прицепом. На полном ходу фура врезалась в препятствие.

В результате аварии оба грузовика получили сильные повреждения, а их водители – травмы различной степени тяжести.

- Водитель «Урал 566002», 52-летний житель Ростовской области, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе воронежской полиции. - Второй водитель с травмами доставлен в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП для выяснения обстоятельств произошедшего.