В Воронеже ночью из горящей многоэтажки эвакуировали 76 человек

фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Воронежской области

Неспокойной выдалась минувшая ночь для жителей дома №23 по улице Олеко Дундича. В 3.45 28 февраля в первом подъезде многоэтажки появился дым. Очевидцы вызвали службу спасения.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление по всем этажам в первом подъезде, а также загорелись электрощитовые на всех этажах здания, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Только благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось избежать гибели людей. С помощью маски спасаемого из дома вывели 18 человек, в том числе шестеро детей. Всего эвакуировали 76 жильцов многоэтажки.

В 5.12 удалось ликвидировать пожар, который распространился на площади в 11 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 20 единиц техники.

Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводки.