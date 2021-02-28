Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» приглашает творческих единомышленников

Фото предоставлено Центром охраны животных "Наша природа"

Центр охраны животных «Наша природа» в Воронеже готовится к расширению – в планах волонтерской организации создание многофункционального городского пункта, где будет проводиться работа с животными, а также различные образовательные общественные мероприятия.

В связи с этим Центр объявляет набор в свою дружную команду творческих единомышленников, готовых заняться разработкой типографической продукции, иллюстраций для информационных брошюр.

- Вы творец? Вышиваете крестиком? Пишете акварелью? Работаете по дереву? Умело орудуете стилусом? Хотите помочь пернатым, хвостатым и просто крылатым? Напишите Мари, и вы точно не останетесь без дела), - призывают зооволонтеры.