Видео с места трагедии, где мать из Воронежа убила двух детей и себя

Подъезд дома, где жила семья. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вечером 26 февраля в микрорайоне Тенистый Воронежа мать убила двух своих детей. Напомним, 43-летняя женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына. А затем свела счеты с жизнью. «КП-Воронеж» публикует видео с места трагедии.

Тела обнаружил глава семейства, вернувшись с работы. Он вызвал правоохранителей. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Прокуратура взяла ход расследования на контроль. По данным ведомства, семья не состояла на профилактических учетах.

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