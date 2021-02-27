Из-за оттепели в Воронеже вновь закрыли пять уличных катков

Из-за потепления вновь закрыли городские уличные катки в Воронеже - в Центральном парке, в «Алых парусах», в парке «Южный», у ТЦ «Максимир», а также в Новой Усмани. Об этом 26 февраля сообщили представители сети катков под открытым небом «Лед».

- Ждем подходящий минус и следим за нашей лентой, чтобы не пропустить важные новости, - написали в официальном паблике, намекая на то, что ледовые площадки еще будут работать в этот сезон.

Впрочем, по данным синоптиков, в ближайшие дни, сильных холодов в Воронеже не ожидается. Возможен дождь и снег.

Из-за оттепели лед на воронежском водохранилище теряет свою прочность. Спасатели городского управления по делам ГО ЧС предупреждают о промоинах у опор всех мостов, а также в районе Адмиралтейской площади. Специалисты просят горожан не выходить на лед, чтобы сберечь жизнь.