В Воронеже рейд по пешеходным переходам показал, что правила игнорируют как водители, так и пешеходы

26 февраля с 14.00 до 18.00 в Воронеже прошел рейд «Пешеходный переход»: за это время инспекторы зафиксировали 30 нарушений на «зебре». Практика показала - как водители, так и пешеходы игнорируют правила.

Так, 15 водителей попались на том, что не стали даже притормаживать перед людьми на нерегулируемых пешеходных переходах. Со стороны пешеходов самым частым было нарушение - переход проезжей части в неустановленном месте. За это 8 воронежцев также были привлечены к административной ответственности.

- Будьте внимательны на дороге! Уважаемые пешеходы - переходите дорогу только по пешеходному переходу. В темное время суток не забывайте про использование на одежде световозвращающих элементов. Водители, не спешите! Снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам, возможно, это спасет чью-то жизнь! - напоминают в Госавтоинспекции.