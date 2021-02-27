Воронежский «Факел» одержал победу в матче с одним из лидеров ФНЛ

Решающим стал удар Олега Дмитриева из-за пределов штрафной Фото: с сайта ФК "Факел"

27 февраля «Факел» возобновил выступление в первенстве ФНЛ: первым соперником в официальных матчах в 2021 году стал «Оренбург» - один из лидеров лиги. Однако в гостях. воронежцы переиграли неудобного соперника со счетом 2:1. Ранее «Факел» не побеждал эту команду ни дома, ни в гостях.

На 17 минуте Роман Акбашев промчался по правому флангу, прострелил в штрафную, а Андрей Разборов, подкарауливший ошибку защитника оппонентов и отправил мяч в ворота. Однако на 30 минуте футболистам «Оренбурга» удалось сравнять счет. Решающим стал удар Олега Дмитриева из-за пределов штрафной точно в дальний угол!

Счет мог быть и крупнее, однако опасную атаку воронежцев на исходе матча сорвал фолом «последней надежды» игрок оппонентов, за что и получил красную карточку.

- Хорошая игра и по движению, и по содержанию. С сильным соперником всегда играть интересно. Я рад, что мы добились победы, не отходя от своего стиля, - отметил главный тренер «Факела» Олег Василенко.

После 27 туров воронежский «Факел» наконец-то покинул зону вылета и с 31 очком пока находится на 15 месте.