В Воронеже поймали серийного «подъездного» вора

36-летнему воронежцу предстоит ответить за серию краж (статья 158 УК РФ). Впрочем, мужчина и ранее был судим.

В январе этого года в Железнодорожном районе он обчистил две квартиры. Действовал преступник по одному сценарию: искал открытую входную дверь и заходил, когда хозяева были чем-то отвлечены. Он забирал из прихожей деньги и верхнюю одежду.

По камерам видеонаблюдения оперативники вычислили вора. Впоследствии оказалось, что он же промышлял и кражами велосипедов из подъездов. Так, он угнал как минимум четыре двухколесных транспортных средства. Мужчина просто перекусывал замочный тросик. Чужие велосипеды он продавал на торговых рынках или случайным прохожим. Сейчас преступник находится под стражей.