Фото с места убийства матерью двоих детей в Воронеже

Подъезд, где случилось ЧП. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Появились фото из воронежского микрорайона Тенистый, где вечером 26 февраля мать убила двух своих детей. 43-летняя женщина несколько раз ударила ножом 22-летнюю дочь, от ран девушка скончалась. Затем задушила восьмилетнего сына. А уже потом покончила с собой. Тела родных нашел глава семейства, когда вернулся с работы – в районе 21.00.

Подъезд дома, где случилась трагедия. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Прокуратура следит за ходом расследования. прокуратура. Кстати, по данным ведомства, семья, где случилась беда, не состояла на профилактических учетах.

В квартире справа все и произошло. Фото: Юрий КОЗЛОВ