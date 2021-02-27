В 2021 году в Воронежской области для детей-сирот приобретут 323 квартиры

Оставшиеся 15 лотов планируются к размещению 1 марта Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Как уже сообщилось, в 2021 году на приобретение жилья для детей-сирот в Воронежской области планируется потратить более 670 миллионов рублей, из них 530 миллионов - средства регионального бюджета.

Как сообщил региональный департамент социальной защиты, уже сформировано 34 лота для приобретения 323 квартир. Все квартиры будут новыми с отделкой - площадью не менее 33 кв. м.

Первые 19 лотов размещены на портале госзакупок 26 февраля. Оставшиеся 15 планируются к размещению 1 марта. Срок окончания подачи заявок на участие в аукционах - 9 марта.

- Обеспечить сирот квартирами - одна из важнейших наших задач, ведь речь идет об особой категории граждан. Мы постарались исправить все недочеты, которые ранее были допущены при проведении торгов, и рассчитываем, что в этом году никаких сбоев не будет, - прокомментировал Александр Гусев.

Напомним, региональный департамент социальной защиты дважды объявлял торги в 2020 году на приобретение квартир для детей сирот. Но они проваливались из-за низкой закупочной цены. Затем даже возбудили уголовное дело за халатность. Однако в итоге было приобретено на государственные средства 377 квартир.

Отметим, что порой приходится подключаться региональной прокуратуре, чтобы помочь сироте получить жилье.