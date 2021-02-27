В Воронеже женщина, чтобы обезопасить свои сбережения, перевела их мошеннику

57-летней жительнице Воронежа накануне позвонил очередной «сотрудник службы безопасности банка». Сегодня, когда кто-либо представляется так, нужно действовать как можно осторожнее. Но женщина поверила незнакомцу. Она испугалась «подозрительной активности» на ее карте и решила обезопасить средства.

Закончилось все стандартно: женщина рассказала конфиденциальную информацию, и ее счета списали около 770 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность и не сообщать свои личные данные неизвестным лицам.