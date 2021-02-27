В Воронеже сняли на видео таксиста, набросившегося с битой на коллегу

Момент конфликта Фото: принтскрин видео.

26 февраля очевидцы сняли на видео драку произошедшую на проезжей части в микрорайоне Придонской. Судя по времени, отображающемся на записи, инцидент произошел примерно в 14:20.

Начало конфликта не попало на видео. Видно лишь, как некий мужчина хватает своего оппонента за ворот куртки и с размаху бьет того битой по ноге. Второй водитель пытается защититься, выставляет вперед руку и в какой-то момент вырывается. Но водитель с битой уже не может остановится: он замахивается и чудом не попадает по голове оппонента.

Воронежцы по опубликованным кадрам опознали мужчин: очевидцы утверждают, что оба работают таксистами. Да и на записи мы видим, что конфликт проходит на фоне открытой машины такси.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили «КП-Воронеж», что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.