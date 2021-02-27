Тренды рынка недвижимости в Воронеже: после коронавируса покупатели стали меньше интересоваться квартирами-студиями

Самоизоляция и удаленная работа показали, как важно время от времени уединиться. У многих возникла потребность в дополнительных комнатах. Как считают специалисты сервиса Dominfo.ru, уходит тренд на квартиры-студии. По их данным, сегодня лишь 10% покупателей выберут студию, и то лишь как возможность вложения средств, а не как место проживания.

Прогнозируется, что в 2021 году продолжит расти спрос на квартиры с отделкой. 70% покупателей предпочитают сегодня готовое жилье. Так как многие берут для покупки квадратных метров ипотеку, они уже не могут брать кредит еще и на ремонт. Сегодня строительные компании все чаще предлагают выбрать вариант отделки заранее.

И еще один будущий тренд, который только начал набирать обороты, по мнению экспертов, рост внимания к коттеджным поселкам. Спрос на загородную недвижимость по итогам 2020 года вырос на 50%. Цены в среднем тоже поднялись на 15-20%.

- Уже в этом году, скорее всего, начнет формироваться новое поколение загородных поселков. Дома будут строиться не как раньше - с огромной площадью. Это будет компактная уютная застройка. Маленькая площадь быстрее строится и продается по более низкой цене, поэтому такая недвижимость станет выгодным предложение на рынке, - уверяют специалисты Dominfo.ru.