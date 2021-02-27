В Воронеже рецидивист угнал автомобиль, чтобы разукомлектовать его и продать запчасти

У одного из домов по улице Генерала Лизюкова 45-летняя жительница Воронежа припарковала свой автомобиль «ВАЗ-21150». А уже на следующий день хозяйка не обнаружила машину.

Оказалось, что «пятнадцатую» угнал ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его задержали во дворе дома по улице Чуйской - там мужчина и живет. Угонщика остановили, когда он пытался уехать на похищенном автомобиле. В его квартире полицейские обнаружили отвертку, с помощью которой тот вскрыл замок авто.

В отделе полиции мужчина признался, что выбрал эту легковушку, потому что она не была оборудована сигнализацией. В дальнейшем он планировал разукомлектовать машину и продать запчасти.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.