В Воронежской области к 27 февраля от коронавируса умерли еще 8 пациентов

В то же время количество выздоровевших достигло 61 427 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области достигло 67 572. То есть за последние сутки заболевание подтвердилось еще у 296 жителей. Такие данные 27 февраля приводит региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

В то же время количество выздоровевших достигло 61 427. За последние 24 часа побороть новый вирус смогли 319 пациентов.

Однако увеличилось и число умерших - до 2 291. За последний день скончались от коронавируса 8 человек.

Ранее мы сообщали, что число привитых в регионе достигло 82 408 человек. Из них вакцину получили повторно более 29 тысяч.