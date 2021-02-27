Ночью в Воронежской области 26 спасателей три часа тушили загоревшийся барак

26 февраля примерно в 22:25 в дежурную часть МЧС по Воронежской области позвонили жители совхоза Михайловский Панинского района. Они рассказали, что на улице Лесная загорелся семиквартирный одноэтажный жилой дом барачного типа.

В доме размером в 500 квадратных метров, использовались всего лишь три квартиры. Еще четыре - пустовали. В довольно большом бараке жило 6 человек. К счастью, никто из жильцов не пострадал. А вот сам барак полностью был уничтожен огнем.

Пожар удалось ликвидировать только в 1:20. На месте ЧП работали 26 спасателей и 12 единиц техники.