В Воронеже продают точную копию патрульного автомобиля советской Госавтоинспекции

Объявление воронежца

Объявление о продаже автомобиля «ВАЗ 2101» 1981 года выпуска в Воронеже опубликовали 17 февраля. Машина с относительно небольшим пробегом для своего возраста - 54 000 км. Не бита, как утверждает владелец Павел. Но все это второстепенные характеристики в данном случае. Ведь воронежец продает точную копию патрульного автомобиля советской Госавтоинспекции.

- Все атрибуты присутствую и оригинальные. Автомобиль делал для себя, - утверждает владелец.

Объявление воронежца

Помимо соответствующей окраски с советским гербом на автомобиле присутствует сирена и «мигалки». Даже номера старого образца сохранились. Вот только такая «копейка» может привлечь немало внимания со стороны нынешних сотрудников Госавтоинспекции.

Объявление воронежца

Хозяин оценил необычный автомобиль в 650 тысяч рублей. Примечательно, что с учктом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон, как пишут на самом сайте объявлений, равен примерно 42 тысячам рублей.

Ранее мы рассказывали об отечественном автомобиле «ВАЗ-2104», напоминающем из-за своей окраски машину какого-нибудь западного шерифа, - он также разъезжает по улицам Воронежа. «Четверка» окрашена в характерный черно-белый цвет, а на двери красуется звезда, ассоциирующаяся с полицейским жетоном.