Погода на 27 февраля 2021 года в Воронеже

Возможен дождь и снег. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным синоптиков, в субботу 27 февраля, как и в ближайшие дни, сильных холодов в Воронеже не ожидается. Возможен дождь и снег. Днем при пасмурной погоде столбик термометра достигнет +4 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Давление 745 мм рт. ст., влажность 88%.

Из-за оттепели лед на воронежском водохранилище теряет свою прочность. Спасатели городского управления по делам ГО ЧС предупреждают о промоинах у опор всех мостов, а также в районе Адмиралтейской площади. Специалисты просят горожан не выходить на лед, чтобы сберечь жизнь.