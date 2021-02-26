61-летняя женщина выпала из окна пятиэтажки в Воронеже

Тело обнаружили прохожие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина выпала из окна пятиэтажки на улице Красноармейской вечером 26 февраля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным горожан, напротив места трагедии расположен детский садик.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, погибшей оказалась 61-летняя женщина. Ее тело обнаружили прохожие.

- Следователь СК провел осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы, родственники, соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Выполняется комплекс иных проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.

Скриншот записи.

В феврале это уже не первое подобное ЧП. 13-го числа на улице Революции 1905 года с балкона своей квартиры на третьем этаже выпала 89-летняя женщина. Двумя днями ранее 21-летний парень выпал из окна седьмого этажа одного из многоквартирных домов на улице Владимира Невского. 8 февраля прохожие обнаружили тело 23-летней девушки под окнами многоэтажки на улице Шишкова. По предварительной информации, она выпала с общего балкона 16 этажа. Ранее воронежцев потрясла трагедия, случившаяся в микрорайоне Шилово. Там 20-летний студент рухнул с высоты на коляску с полугодовалым малышом. Оба скончались.