Второй фестиваль «RE:Форма танца» пройдет в Воронеже с 11 по 14 марта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Второй фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца» пройдет в Воронежском театре оперы и балета во вторую неделю марта.

Не имеющий аналогов в России фестиваль, автором идеи которого является художественный руководитель и главный балетмейстер театра Александр Литягин вновь соберет на своей площадке ведущих российских постановщиков, работающих в различных стилях и направлениях. Каждый из приглашенных балетмейстеров представит в рамках фестиваля премьерный спектакль, специально поставленный на воронежскую балетную труппу.

Уже известна основная программа форума. «RE:Форма танца» стартует 11 марта выступлением победителей Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, концерт называется «Взаимосвязи».

Затем запланированы два вечера современной хореографии и пять премьер от постановщиков, которые определяют тренды развития современного танца в России.

13 марта покажут танцевальный спектакль "Лета" (хореографы Ольга Рыжкова, Олег Петров, композитор Василий Пешков), хореографическую сюиту Donem incognitum (хореография Дениса Постоева и Александра Литягина, музыка Альфреда Шнитке), хореографический спектакль "След" (хореограф Константин Кейхель, композитор Владимир Мартынов), началов 18.00.

14 марта программа вечера включит танцевальный спектакль "Дева" (хореография Константина Матулевского и Софьи Гайдуковой, музыка György Ligeti, David Lang, Jóhann Jóhannsson), одноактный балет с музыкальным антрактом "Шут" (хореография Никиты Высоцкого, музыка Сергея Прокофьева). Начало в 18.00.

Напомним, на проведение второго фестиваля «RE:Форма танца» Воронежский театр оперы и балета получил областной грант.