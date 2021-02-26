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В Воронеже под уголовное дело попала УК, собиравшая деньги с жильцов, но не перечислявшая их поставщику тепла

Огромный долг вскрылся при проверке прокурорами
Ярослав ИВАНОВ
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Прокурорские сотрудники обнаружили нарушения в работе УК в микрорайоне Никольское.

- В ходе проведенной в феврале проверки выявили, что ремонтно-эксплуатационное предприятие задолжало крупную сумму ресурсоснабжающей организации. При этом население исправно платило коммунальные услуги, но полученные средства управляющая компания тратила на собственные нужды, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Материалы проверки направили в полицию, возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Криминал