В Воронеже под уголовное дело попала УК, собиравшая деньги с жильцов, но не перечислявшая их поставщику тепла

Прокурорские сотрудники обнаружили нарушения в работе УК в микрорайоне Никольское.

- В ходе проведенной в феврале проверки выявили, что ремонтно-эксплуатационное предприятие задолжало крупную сумму ресурсоснабжающей организации. При этом население исправно платило коммунальные услуги, но полученные средства управляющая компания тратила на собственные нужды, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Материалы проверки направили в полицию, возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.