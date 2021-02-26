На 38-м году жизни умер бывший актер Воронежского камерного театра

Владислав Моргунов в спектакле "Антигона". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр выразил соболезнования по поводу смерти актера Владислава Моргунова, долгое время работавшего в труппе. Ему было всего 37 лет. В Камерном не уточнили причину кончины.

Владислав Моргунов служил в Камерном театре с 2012 по 2019 годы. За это время он сыграл множество ролей: в спектаклях «14 красных избушек», «Дураки на периферии» и «Афродита» по Платонову, «Доходное место» и «Гроза» Островского, «До и после» Шиммельпфеннига, «Игроки» Гоголя, «Борис Годунов» Пушкина, «Метод Гренхольма» Гальсерана, «Каренин» Сигарева, «Антигона» Ануя. Одной из самых ярких его работ стала роль Горожанина в вербатиме «День города».

Светлая память…