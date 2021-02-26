Воронежец угнал «бесхозный» «Вольво»

Ночью 25 февраля в Железнодорожном районе сотрудники ГИБДД решили остановить для проверки ВАЗ-2104, буксировавший «Вольво-940». И тут упс! У 19-летнего водителя «четверки» не оказалось документов на буксируемый автомобиль. Парень не смог пояснить, куда и для чего перегоняет машину. В итоге его задержали, и в полиции он признался, что увидел «Вольво» в снегу во дворе многоэтажки на Ленинском проспекте, предположил, что машиной никто не пользуется, поэтому решил ее похитить.

Оперативники установили владельца транспортного средства и сообщили ему о случившемся, он написал заявление в полицию об угоне. А парню придется ответить за свои действия.