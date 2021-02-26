Воронежцев удивил фонтан, бьющий из под крыши дома на Артамонова

Мой и твой Воронеж

Воронежцы в соцсетях обсуждают фонтан, забивший днем 26 февраля из под крыши дома на Артамонова, 26. Видео выложили местные жители в паблике "Мой и твой Воронеж".

- Водопад на Артамонова, 26. А рядом непролазная грязища и разбитая в хлам дорога, по которой даже не могут проехать машины. 21 век, Воронеж, - сопроводили видео очевидцы.

Как отметили в УК Железнодорожного района, инцидент произошел в результате устранения коммунальщиками неполадок в одной из квартир.

- Мы получили заявку от одного из жителей на течь батареи. Чтобы ее устранить, потребовалось на пару часов слить отопление из стояка. После его повторного наполнения потребовалось стравить воздух из системы. Чтобы не осталось даже микропузырьков, делать это необходимо вместе с частью теплоносителя, - сообщили в УК Железнодорождного района. - Что касается «затопления двора», то оно связано с погодными условиями, так как теплоноситель спускали всего несколько минут. К сожалению, сделать это каким-либо другим способом не представляется возможным, так была спроектирована внутридомовая система отопления. За ситуацией во дворе будут следить сотрудники клининга, если жидкость не уйдет в грунт, и начнет образовываться гололед, то пешеходные тропинки обработают песко-соляной смесью. Механическую откачку произвести невозможно, так как уровень жидкости ниже 10 сантиметров. Насос засасывает грунт и выходит из строя, при этом вода так и остается на месте.