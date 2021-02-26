В Воронежской области рецидивист избил до смерти собутыльника за отказ идти за спиртным

На днях в собственном доме житель поселка Перелешинский обнаружил мертвого брата. Оперативники выяснили, что накануне 41-летний мужчина выпивал в гостях. И там поругался с 34-летним собутыльником из-за того, что не могли решить, кто пойдет в магазин за спиртным. В итоге молодой парень избил гостя ногами так, что потерпевший еле дошел до дома. Где потом и скончался. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть 41-летненго потерпевшего наступила в результате травмы легкого.

34-летнего оппонента, оказавшегося ранее судимым, задержали, и он сознался в избиении. Теперь ему грозит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.