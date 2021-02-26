Суд прекратил дело о резонансном ДТП с 8 погибшими в связи со смертью виновника аварии

фото с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Нижнедевицкий райсуд закрыл дело о смертельном ДТП, в котором погибло восемь человек, в связи со смертью виновника аварии.

Страшное происшествие случилось в январе 2019 года на трассе «Курск-Борисоглебск», там столкнулись три иномарки, от удара машины загорелись, в огне погибли восемь человек.

По версии следствия, виновником трагедии стал 44-летний водитель Lexus LX570. Он вез спешившего в столицу на совещание директора Оскольского электрометаллургического комбината. Водитель, пытаясь обогнать фуру, выехал на встречку, игнорируя знак «Обгон запрещен» и дорожную разметку, но не успел завершить маневр из-за двигавшихся навстречу машин, врезался в KIA Rio (в ней погиб 46-летний воронежец), а потом в джип Toyota Land Cruiser (в котором сгорели пятеро вахтовиков, возвращавшихся в Белгород). И водитель «Лексуса», и его работодатель тоже погибли.

Суд закрыл дело в связи со смертью виновника аварии.