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Происшествия

Жительница Воронежа перевела мошенникам 745 тыс кредита, взятого под их диктовку

За сутки 13 жителей региона попались на удочку удаленных аферистов
Ярослав ИВАНОВ
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За 25 февраля жертвами дистанционных аферистов стали 13 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие потеряли около 1,5 миллиона рублей.

На бородатую схему мошенничества попалась 36-летняя жительница Северного района. Ей позвонил "сотрудник службы безопасности банка". И сообщили, что на нее оформлен кредит, а раз она его не брала, значит, нужно отменить заявку - путем оформления новой. Введенная в заблуждение женщина взяла в личном кабинете 745 тысяч рублей и перевела их мошенникам: 200 тысяч на банковскую карту, а остальную сумму - на различные счета мобильных телефонов.

В случае "звонков из банка" сбросьте вызов и сами перезвоните по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты, чтобы уточнить ситуацию.

Криминал