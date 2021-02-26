Воронежцы могут проститься с Давидовичем 27 февраля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежского писателя Аркадия Давидовича похоронят 27 февраля на Еврейском кладбище в Ленинском районе.

Днем воронежцы смогут проститься с мастера афоризмов. Прощание пройдет 27 февраля в двух местах: с 12.00 до 14.00 на Среднемосковской, 6, а с 15.00 до 18.00 в КДЦ «Северный» (Дом офицеров Военного городка, Московский пр.,131).

Похороны начнутся в 19.00 в Молдавском переулке.

Аркадий Давидович скончался на 91-м году жизни от остановки сердца в больнице, куда ранее поступил с коронавирусом.

Давидович известен далеко за пределами Воронежа своими афоризмами. А их он придумал более 50 тысяч. Они переведены на 36 языков мира.