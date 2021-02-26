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В Воронежской области мужчина незаконно спилил в лесничестве 54 дерева

За это он заплатит 870 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Сельчанин, решивший сделать запас дров, заплатит за это 870 тысяч.

Сельчанин, решивший сделать запас дров, заплатит за это 870 тысяч.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В октябре 2020 года 48-летний житель села Петровка Павловского района несколько дней приезжал в лесничество, расположенное недалеко от местного села Михайловка. Там он незаконно спилил 51 ясень и 3 дуба. Мужчина очищал деревья от сучков. Потом распиливал их на поленья. И отвозил домой на своей машине с самодельным прицепом.

Вояжи сельчанина в лес не остались незамеченными. В итоге его задержали местные участковые. Экспертиза показала, что своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 870 тысяч рублей.

- В итоге житель Петровки ответил перед судом по уголовному делу по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему дали условный срок – 1,5 года. Кроме того, он обязан возместить причиненный ущерб, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Криминал