В пандемийный 2020-й год доходы воронежцев упали на 5 процентов

В 2020-м воронежцы больше покупали капусты Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Реальные денежные доходы населения Воронежской области (скорректированные на индекс потребительских цен) в 2020 году сократились на 5,5% по сравнению с 2019 годом. Соответственно, воронежцы снизили и потребительские расходы (на покупку товаров и оплату услуг) - на 4,6% в 2020 году по сравнению с 2019-м, сообщил Воронежстат.

Жители региона стали больше покупать капусты (на 49%) и меньше гречки (на 43%). Покупательная способность снизилась и в покупке яблок (на 14%), муки и подсолнечного масла (на 6%), картофеля (на 5%), молока и яиц (на 4%), сметаны, сыра, вареной колбасы и риса (на 3%) и даже хлеба (на 2%).

В пандемийный год стали меньше думать об одежде и технике: снизились покупки телевизоров, холодильников и стиральных машин, мужских рубашек, костюмов и женских пальто.