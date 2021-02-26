В Воронежской области из-за халатности соцработников инвалид чуть не остался без трости

Инвалид пожаловался в прокуратуру Воронежской области, что не смог вовремя получить за счет средств соцстраха корсет полужесткой фиксации и опорную трость.

- В ходе проверки Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ выявили факты несоблюдения срока размещения извещения о проведении закупки необходимых технических средств в единой информационной системе с момента подачи заявления гражданином. Соответственно, не приняты меры по закупке технических средств реабилитации. Управляющего региональным отделением Фонда обязали устранить выявленные нарушения. Инвалида обеспечили средствами реабилитации, - сообщили в прокуратуре области.