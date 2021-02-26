Завершается внесение в ЕГРН границ Воронежской области с соседними регионами

Фото предоставлено управлением Росреестра по Воронежской области

В четверг, 25 февраля, в Единый государственный реестр недвижимости внесли границы между Воронежской и Волгоградской областями. Управлению Росреестра по Воронежской области осталось согласовать и внести данные о границе только с одним соседом – Белгородской областью. Сейчас специалисты Управления уже работают над подготовкой землеустроительной документации.

- На сегодняшний день внесены границы Воронежской области с шестью областями: Липецкой, Курской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областями. Протяженность последней составила 251 километров, - сообщила руководитель регионального управления Росреестра Елена Перегудова. - Внесение таких сведений позволит обеспечить инвестиционную привлекательность субъекта и эффективное управление земельными ресурсами, а также решить многие проблемные вопросы, к примеру, связанные с предоставлением земельных участков физическим и юридическим лицам, размещением объектов капитального строительства или определением кадастровой стоимости.