Под Воронежем водитель ответит в суде за то, что пытался подкупить гаишника 11 тысячами рублей

Всучить взятку инспектору пьяному водителю не удалось. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Каширского района. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30., ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконного бездействия».

По данным следствия, в ночь на 30 октября 2020 года на улице Большевистской поселка Панино этого мужчину задержали за пьяную езду на «пятерке». Инспектор ДПС предложил водителю пройти тест на алкогольное опьянение, тот отказался. Более того, в служебном автомобиле предложил отпустить его, не составляя протокол, за 11 тысяч рублей. Гаишник отказался. Тогда пьяный водитель засунул деньги между сидениями. Инспектор ДПС сообщил о попытке всучить ему взятку в дежурную часть.

- В ходе предварительного расследования водитель признал свою вину в полном объеме. Впрочем, доказательств ее и без того было достаточно, – сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.