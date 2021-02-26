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Общество

В Воронежской области 25 февраля от коронавируса умер 21 человек

Подобной смертности нет ни в одном из регионов, исключая оба столичных
Артем ИЛЬИН
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Вторые сутки от коронавируса умирают не меньше 20 жителей Воронежской области.

Вторые сутки от коронавируса умирают не меньше 20 жителей Воронежской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторые сутки подряд в региональном управлении Роспотребнадзора фиксируют большое количество смертей от коронавируса в Воронежской области. По данным санитарных врачей, 25 февраля умер еще 21 наш земляк. А общее число жертв COVID-19 в нашей области теперь уже 2283. Напомним, 24 февраля был зарегистрирован страшный рекорд по смертям – 31 за сутки.

Но и 21 – цифра немалая. Если сопоставить с федеральными данными, то ни в одном из провинциальных регионов нет таких высоких показателей смертности. Исключая, конечно, Москву, Санкт-Петербург и Московская область. Воронежская – сразу после них. И это не может не пугать.

В то же время, напомним, снова снизилось число зараженных – 25 февраля их было 298. Это пятое место среди худших регионов России – здесь, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области нас обогнала и Нижегородская. Общее число заболевших коронавирусом в Воронежской области теперь 67 276 человек.

По выздоровевшим (326 за сутки) наша область – седьмая среди лучших регионов России. Всего победили опасную болезнь 61 108 наших земляков.

В то же время ограничения по коронавирусу в Воронежской области продолжают убирать. В частности, по указу губернатора можно проводить театральные спектакли и концерты для детей - при заполняемости залов до 50%. Кинозалы еще ранее разрешили заполнять на 80 процентов. Работают кафе и аттракционы в торговых центрах, хотя и с ограничением посещаемости. Сохраняется только обязательная самоизоляция для жителей области 65 лет и старше. Пока до 15 марта.