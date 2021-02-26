Академия воронежского «Факела» получила официальный статус от РФС

Академия открылась в августе 2020 года Фото: с сайта ФК "Факел"

Впервые в Воронежской области появилась официально аккредитованная профессиональная футбольная академия. Российский футбольный союз (РФС) присвоил официальный статус академии «Факел» имени Владимира Проскурина. Теперь воронежские воспитанники смогут участвовать в соревнованиях Юношеской футбольной лиги.

- Чтобы получить статус «футбольная академия», надо соответствовать четко прописанным критериям как по квалификации тренеров, так и по качеству инфраструктуры, медицинскому контролю, наличию экипировки. И мы выполнили все требования с солидным запасом, - передает пресс-служба «Факела» слова главного тренера академии Вадима Эктова.

Академия открылась в августе 2020 года. К конце февраля в ней занимаются футболом около 150 юных игроков. Все они прошли профессиональный отбор. Сейчас с юными спортсменами работают 14 тренеров. В распоряжении академии - поля стадионов «Чайка» и «Локомотив», легкоатлетический манеж и полноразмерный футбольный манеж Platinum arena. Академия ведет учебно-тренировочный процесс и выдает юным футболистами экипировку бесплатно.

Ранее также сообщалось, что в Воронеже на базе футбольной академии имени Владимира Проскурина планируют собрать команду из девочек в возрасте 12-15 лет.