В Воронежской области ТОП-5 самых денежных вакансий февраля возглавил водитель-экспедитор

Зарплату в Отрадном для водителя-экспедитора предлагают весьма солидную. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики портала Superjob, где размещают информацию о вакансиях, составили ТОП-5 вакансий февраля в Воронежской области по части величины предлагаемых соискателям зарплат.

На первом месте – вакансия водителя-экспедитора категории E в организации, располагающейся в поселке Отрадное Новоусманского района. В служебные обязанности будут входить междугородние перевозки по России и контроль работы грузчиков, переносящих товар из машины, на складе. Обязательное требование – опыт работы не меньше трех лет. Водителю, поступившему на это место, обещают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает вакансия врача-гастроэнтеролога в Борисоглебске с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. Требования: высшее образование, опыт работы не меньше года. Работодатель готов рассмотреть возможность того, чтобы врач мог трудиться где-то еще по совместительству.

Третья позиция – у супервайзера торговой сети «Пятерочка»в рабочем поселке Латная. Соискателям обещают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей.. В обязанности на этой должности входит управление 10-15 магазинами. От кандидатов требуется опыт работы от одного года.

Четвертое и пятое место - у вакансий инженера-электромонтажника в Острогожске и специалиста по IT-технологиям в Нововоронеже. Первому готовы платить от 60 тысяч рублей, второму от 45 до 56 тысяч рублей.